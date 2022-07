Duitsland domineert niet langer op EK: 'Juist goed dat niet één team favoriet is'

Lange noemt het elftal van nu een bijzonder interessant team, waarvan lastig te voorspellen is hoe ver ze dit toernooi kunnen komen. "Ze speelden in recente wedstrijden vaak slecht, maar konden ook ineens verrassen", zegt ze doelend op de uitzwaaiwedstrijd tegen Zwitserland, die de Duitsers met 7-0 wonnen.

"Dat vraagt iedereen in Duitsland zich af, en ik denk dat het team het zélf eigenlijk ook niet weet", lacht sportjournaliste Jana Lange na de laatste persconferentie van het Duitse team in Londen. Ze volgt het Duitse vrouwenelftal al jaren voor SID-media.

Maar de laatste jaren is de grootmacht ingehaald. In 2016 won Duitsland nog goud op de Olympische Spelen, sindsdien kwam het op de grote toernooien niet verder dan de kwartfinales. Voor de Spelen van Tokio wist het zich niet eens te kwalificeren.

"Dat is verleden tijd. Nu kijken we slechts naar de toekomst", zegt Voss-Tecklenburg vanachter de persconferentietafel van het Brentford Community Stadium.

Bondscoach Martina Voss-Tecklenburg weet in ieder geval wat winnen is. Ze werd als speelster maar liefst vier keer Europees kampioen met Duitsland. Ze erkent: Duitsland was misschien de beste, maar nu telt dat niet meer.

Nog een interim-bondscoach later speelt Duitsland inmiddels onder Martina Voss-Tecklenburg, die in 2019 de taak kreeg de ploeg weer op te bouwen.

"Natuurlijk willen we wat bereiken dit toernooi, maar tegelijkertijd is het mooi dat het internationale vrouwenvoetbal zich zó ontwikkeld heeft dat er nu wel zes of zeven landen kunnen winnen. Het is juist goed dat er niet één team de favoriet is."

Bovendien, zegt ze: "In de tijd dat ik nog voor Duitsland speelde, deden er nog maar acht landen mee in de strijd om de Europese titel, inmiddels is dat het dubbele."

Hoop

Met EK 2017-finalist Denemarken en outsider Spanje zit Duitsland in ieder geval in een van de zwaarste poules van dit EK. Maar waar 's werelds beste speelster Alexia Putellas op het laatste moment geblesseerd uitviel bij de Spanjaarden, keert belangrijke schakel Martina Hegering bij Duitsland juist weer terug.