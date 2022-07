Hockeybond zet kwaad bloed met doorvoeren play-offplannen: 'Niet oké'

De nieuwe - al doorgevoerde - opzet van de hockeybond voor de finales van de play-offs zint de hoofdklasseclubs niet. Vooral de handelswijze van de KNHB heeft kwaad bloed gezet. "Hoe de KNHB dit heeft aangepakt, is gewoon niet oké."

Het vertrouwen van de hoofdklasseclubs in de bond is ernstig beschadigd. Er wordt nu zelfs gedacht aan het opzetten van een eigen competitie en/of het niet meer afstaan van internationals.

Clubbeleving

De belangrijkste verandering in de play-offs is dat het landskampioenschap vanaf komend seizoen zowel bij de mannen als vrouwen beslist wordt in één finalewedstrijd in het Wagener Stadion in Amstelveen. De halve finales blijven wel over best-of-3-duels gaan.

Afgelopen dinsdag werden de clubs gebeld door de KNHB met het nieuws dat ze het plan voor de allesbeslissende finalewedstrijden toch gingen doorvoeren, terwijl de clubs op 1 juni nog hadden laten weten sterk tegen dit voorstel te zijn.

De voornaamste reden waarom de clubs tegen zijn is dat de clubbeleving, die tijdens best-of-3 wedstrijden heel groot is, verloren dreigt te gaan. Daar komt bij dat ze niet begrijpen waarom de finales drie jaar op rij in het Wagener Stadion worden gehouden. Volgens de clubs is het sportief gezien veel eerlijker als er verschillende locaties gebruikt worden.

