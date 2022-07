Verstappen start lucratief weekend goed door 'pole' voor sprintrace te veroveren

Max Verstappen start morgen op pole position voor de sprintrace van de GP van Oostenrijk . Op het thuiscircuit van zijn team Red Bull - de Red Bull Ring in Spielberg - was de Nederlander net iets sneller dan Charles Leclerc en Carlos Sainz van Ferrari. George Russell en Lewis Hamilton (beiden Mercedes) kenden een slecht begin van het weekend. Zij crashten allebei. Verstappen was eerder op de dag ook al de snelste in de vrije training. Het raceweekend in Oostenrijk is net wat anders dan de meeste weekenden. In plaats van de gebruikelijke 26 zijn er dit weekend 34 punten te verdienen: acht voor winst in de sprintrace (zaterdag), 25 voor de GP-zege en één voor de snelste raceronde. Daarom werd er vandaag niet alleen een vrije training afgewerkt, maar vond er een kwalificatie voor de sprintrace van morgen plaats. Op basis van morgen worden de startposities voor de race van zondag bepaald, zoals gebruikelijk. In het Italiaanse Imola werd eerder dit jaar een soortgelijk raceweekend georganiseerd. Toen behaalde Verstappen de maximale score.

De sprintrace, hoe zat het ook alweer? Een sprintrace is te beschouwen als een korte grand prix, op zaterdag. Coureurs hoeven slechts een derde van de GP-afstand af te leggen en bandenwissels zijn niet verplicht. De sprintrace duurt 25 á 30 minuten en levert acht punten op voor de winnaar. De nummers 2 tot en met 8 krijgen ook punten, aflopend van 7 naar 1. De startopstelling wordt op vrijdagmiddag bepaald door de kwalificatie. De uitslag van de sprintrace bepaalt de startgrid voor de grand prix op zondag.

Na de eerste kwalificatieronde viel het doek voor Daniel Ricciardo, Lance Stroll, Zhou Guanyu, Nicholas Latifi en Sebastian Vettel. Na 'Q2' moesten Pierre Gasly, Alexander Albon, Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda en Lando Norris de baan verlaten. Het was voor meerdere (top)coureurs lastig om de auto's binnen de limieten van de baan te houden. Dit lukte ook Verstappen tijdens de eerste kwalificatieronde niet. Voor zijn teamgenoot, Sergio Perez, gold hetzelfde in de tweede ronde. Tijdens de derde kwalificatieronde reed Lewis Hamilton een goede race, tot hij in de muur belandde. Hij had zelf geen schade, maar verontschuldigde zich via de boordradio. De crash van Hamilton leidde tot gejuich van de Verstappen-aanhangers die de tribunes in Oostenrijk oranje doen kleuren. De start van het raceweekend werd voor Mercedes nog erger. Ook George Russell kwam in aanraking met de muur. Na de crashes van de Mercedessen leek Verstappen, die al vier keer een Grand Prix won in Spielberg, zijn eerste plek op te moeten geven. Leek, want door een snelle laatste sector eindigde hij toch voor de Ferrari's.

Er werd dus vandaag wel één training afgewerkt. Die werd gewonnen de Max Verstappen. De Nederlander troefde de Ferrari van Charles Leclerc af met 0,255 seconde. De training lag na twintig minuten stil, nadat Lando Norris (McLaren) zijn auto naast de baan had gezet. De Brit moest stoppen omdat er volgens hem rook onder zijn stoeltje vandaan kwam. Het duurde even voordat de auto's weer de baan op mochten, waarna Leclerc en Carlos Sainz (ook Ferrari) de snelsten bleken op de snellere rode band. Verstappen bleek nog sneller dan het tweetal en deelde zo een eerste tik uit aan de renstal die voorlopig de grootste concurrent is van Red Bull. De sessie lag daarna weer eventjes stil vanwege puin op de baan en weer gingen kostbare minuten verloren voor de teams om te zoeken naar een juiste afstelling van de wagens. De snelste tijd van Verstappen kwam niet meer in gevaar, tot tevredenheid van de fans op de Oostenrijkse tribunes. Die fans kunnen morgen om 16.30 zien wie excelleert tijdens de sprintrace. Daarvoor wordt de tweede vrije training van het weekend gereden. De race van zondag begint om 15.00.

WK-stand na de Grand Prix van Groot-Brittannië van vorige week - NOS