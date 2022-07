Verstappen draait warm voor kwalificatie sprintrace: snelste in eerste training

Max Verstappen heeft zich in de Formule 1 de snelste getoond bij de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Oostenrijk. Op het thuiscircuit van zijn team Red Bull - de Red Bull Ring in Spielberg - troefde de Nederlander de Ferrari van Charles Leclerc af met 0,255 seconde.

Grand Prix van Oostenrijk bij de NOS

De elfde grand prix van het seizoen begint zondag om 15.00 uur en is rechtstreeks te volgen via het liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. De race is ook via flitsen in Radio Tour de France op NPO Radio 1 te volgen.

Een uitgebreide samenvatting, met een analyse van Jan Lammers, is zondagmiddag vanaf 17.10 uur te zien op NPO 1, NOS.nl en in de app.