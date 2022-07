ANWB waarschuwt: drukke zomervakantie op komst

De drukke weekenden houden eigenlijk de hele zomer aan, vertelt filelezer Heleen de Geest van de ANWB: "Het wordt dit jaar echt druk. Dat heeft meerdere oorzaken. Zo is corona in tegenstelling tot vorig jaar geen rem meer. Iedereen wil nu echt op vakantie. Daarnaast kiezen meer mensen voor een autovakantie door alle luchthavenperikelen. Niet alleen in Nederland trouwens want het personeelstekort speelt op meerdere Europese luchthavens." Als gevolg gaan er ook meer mensen met de trein op vakantie.

Vroeger waren de weekenden met de langste files vooral in augustus maar dat is de laatste jaren veranderd: ''We zien eigenlijk dat het steeds vroeger in de zomer druk wordt op de Europese snelwegen. Dit komt doordat er ook in het buitenland tegenwoordig aan vakantiespreiding wordt gedaan, alhoewel de maand augustus traditiegetrouw toch het populairst blijft."

Later geholpen

Mensen die op weg naar de vakantiebestemming met hun auto stil komen te staan moeten er ook rekening mee houden dat het langer duurt voordat ze geholpen kunnen worden zegt de ANWB: "Omdat het drukker wordt zullen er meer pechgevallen zijn. Tegelijkertijd zijn er veel minder auto's beschikbaar bij autoverhuurbedrijven omdat ze vaak kleiner zijn geworden tijdens de coronacrisis. Mensen zullen dus geduld moeten hebben voordat ze vervangend vervoer hebben."

De ANWB adviseert automobilisten om als het een beetje kan de zaterdagen te vermijden als reisdag. Mocht dat niet lukken is het slimmer om wat later op de dag te vertrekken zodat je achter de inmiddels oplossende file aanrijdt.