Na de zomer wetsvoorstel om gemeenten desnoods te dwingen asielzoekers op te vangen

Staatssecretaris Van der Burg zet deze zomer een wetsvoorstel op papier, waardoor gemeenten in Nederland verplicht worden om asielzoekers op te vangen. Het gaat om een juridische stok achter de deur waarmee gemeenten in het uiterste geval kunnen worden gedwongen om mee te werken.

"Ik vind nog steeds dat je er altijd naar moet streven om opvang te regelen op basis van vrijwilligheid", zei staatssecretaris Van der Burg na afloop van de ministerraad, waarin hij groen licht kreeg om zijn plan uit te werken.

"Maar als we er niet op vrijwillige basis uitkomen, dan moeten we nog steeds zorgen dat mensen niet op straat slapen en dan kan het niet zo zijn dat steeds dezelfde gemeenten zeggen: we steken onze vinger op. Dan moet je tegen andere gemeenten kunnen zeggen: nu zijn jullie aan de beurt."

'Helft levert geen bijdrage'

Volgens Van der Burg levert ongeveer de helft van de 344 Nederlandse gemeenten nu nog geen bijdrage aan de asielopvang. Mede daardoor stokt de doorstroom van asielzoekers en statushouders en zitten asielzoekerscentra vol. Het aanmeldcentrum in Ter Apel kan de toestroom van mensen niet meer aan. Deze week waren er opnieuw berichten over mensen die buiten hebben geslapen.

Bekijk deze explainer van NOS op 3 over hoe de situatie in Ter Apel is ontstaan: