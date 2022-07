Politicus in Moskou krijgt zeven jaar cel wegens kritiek op oorlog

In Rusland is voor het eerst een politicus veroordeeld tot een celstraf vanwege het "bewust verspreiden van valse informatie" over het Russische leger. Rusland voerde begin maart een wet in waardoor het opzettelijk verspreiden van 'nepnieuws' over het leger strafbaar werd.

Het Moskouse deelraadslid Aleksej Gorinov werd veroordeeld tot een celstraf van zeven jaar, meldt staatspersbureau Tass. Bij een deelraadsvergadering in maart had hij kritiek op de acties van Rusland in Oekraïne.

Twijfels

Gorinov zei zijn twijfels te hebben of het verstandig was om in Moskou een kunstwedstrijd voor kinderen te houden terwijl "er iedere dag in Oekraïne kinderen sterven". Volgens Tass had hij gezegd "dat vrije tijd onacceptabel is voor Moskovieten omdat er militaire operaties worden uitgevoerd op het terrein van een naburige soevereine staat".

Het is in Rusland niet toegestaan om te spreken over een oorlog in Oekraïne. Nog altijd houdt de Russische regering vol dat het om een 'militaire operatie' gaat. Gorinov, die zei onschuldig te zijn, hield gisteren tijdens de rechtszaak een bordje omhoog waarop geschreven stond 'ik ben tegen de oorlog'.