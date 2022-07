Wereldleiders rouwen om 'vriend' Abe, de langstzittende premier van Japan

De langstzittende premier van Japan was hij: Shinzo Abe, die met zijn Abenomics de hardnekkige deflatie waar Japan sinds de jaren 90 mee kampte te lijf ging en die de pacifistische grondwet van Japan een nieuwe invulling gaf. In 2020 trad hij terug als Japans leider, maar de invloed van de 67-jarige politicus op de regerende Liberaal Democratische Partij (LDP) bleef aanzienlijk. Vandaag werd hij vermoord. "In de scherpste woorden veroordeel ik deze aanslag", zei de huidige premier Kishida geëmotioneerd terwijl Abe nog in het ziekenhuis werd behandeld voor zijn verwondingen na de aanslag. Kishida sprak van een onvergeeflijke, lafhartige en barbaarse daad. Ook de politieke tegenstanders van Abe reageren geschokt: het was een aanval op de Japanse democratie, zeggen ze. In 2006 werd de nationalistische Abe met 52 jaar de jongste premier van het land. Hij was deel van een politieke dynastie. Zijn vader was eerder minister van Buitenlandse Zaken en zijn oudoom en grootvader gingen Abe voor als premier. Zijn start als premier verliep stroef. Hij legde zijn ambt een jaar na zijn aantreden alweer neer, deels vanwege gezondheidsproblemen, tegen een decor van politieke schandalen. In 2012 keerde hij terug in het ambt, erop gebrand om de jarenlange deflatie te keren en de worstelende economie van het vergrijzende land te stimuleren. 'Abenomics' Dat economische beleid, door critici aanvankelijk gekscherend tot Abenomics gedoopt, zal de geschiedenisboeken ingaan als een belangrijke erfenis van Abe. Het omvatte onder meer een ruim monetair beleid waarbij de centrale bank grote hoeveelheden schuldpapier opkocht. Ook vergrootte de Japanse overheid onder Abe de uitgaven drastisch, ondanks de uitdijende staatsschuld.

Correspondent Anoma van der Veere: "Hij is heel lang het gezicht geweest van de politieke conservatieve beweging in Japan en dat was hij eigenlijk nog steeds toen hij daar in Nara stond, daar had hij het ook over. Hij is ook bekend als de man die in 2012 geprobeerd heeft om de Japanse economie na twintig jaar stilstand weer op te krikken. En hij heeft de Olympische Spelen in 2020 naar Japan toegehaald. Daarbij heeft hij ook heel lang geprobeerd om zich sterker op te stellen tegenover China en Rusland en hij heeft geprobeerd om de grondwet te wijzigen. Ik denk ook wel dat zijn missie zal wordenvoortgezet nu hij overleden is."