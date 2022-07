Bij pretpark Duinrell in Wassenaar woedt een duinbrand. Het is niet bekend hoe groot de brand is. De brandweer is groot uitgerukt. Er zijn geen gewonden.

In eerste instantie werd gemeld dat een deel van het pretpark werd ontruimd, maar dat bleek om een misverstand te gaan, zegt een brandweerwoordvoerder. Volgens hem is alles in het park gewoon open.

Duinrell ligt aan de rand van Wassenaar, bij natuurgebied Meijendel dat onderdeel is van Nationaal Park Hollandse Duinen.