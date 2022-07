Exotische rode neusbeer die rondliep in Breda gevangen

Een rode neusbeer die eerder deze week werd gezien in Breda, is gevangen. Het exotische dier komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika.

Het werd voor zover bekend dinsdag voor het eerst gezien door een meisje van 11. Het zat toen bovenin een boom. Het lukte medewerkers van de dierenambulance toen niet om de rode neusbeer te pakken te krijgen.

Gisteravond liep het dier rond bij het huis van een andere inwoonster van Breda. "Hij scharrelde gewoon een beetje door de tuin", zegt ze tegen Omroep Brabant. "Hij klom in en uit een hoge boom, ging de straat weer in en kwam weer terug", vertelt ze. "We hielden hem goed in de gaten."

Speciaal net

Uiteindelijk lukte het de vrouw om de rode neusbeer in haar schuur te krijgen. Daar kon de dierenambulance het dier vangen met een speciaal net.

Het dier verblijft nu tijdelijk bij Vogelrevalidatiecentrum Zundert. Er wordt gezocht naar specialistische opvang. Het is niet bekend waar het dier hiervoor was. "Vermoedelijk leefde het bij een hobbyist. De rode neusbeer was duidelijk mensen gewend en totaal niet angstig", zegt een woordvoerder van Dierenopvangcentrum Breda.

Het houden van exotische huisdieren is sinds 2016 verboden.