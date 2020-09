NAVO start grote oefening in Georgië, ergernis in Rusland

In Georgië is de NAVO begonnen aan een grootschalige militaire oefening. Aan de oefening van elf dagen doen zo'n 2800 militairen mee uit onder meer de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Georgië. Nederland doet niet mee.

Vanuit Rusland is met ergernis gereageerd op de oefening in het buurland. Zo is het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het oneens met de lezing van Georgië dat de oefening bijdraagt aan de stabiliteit in de regio.

Georgië wil tot ongenoegen van Moskou al langer volwaardig lid worden van de NAVO.

Inval in Georgië

De relatie tussen Georgië en Rusland is nog altijd slecht, iets meer dan twaalf jaar na de korte oorlog in Georgië. Rusland viel toen het land binnen, nadat het Georgische leger de afvallige regio Zuid-Ossetië binnen was getrokken.

Het was de eerste keer dat Rusland in het buitenland oorlog voerde onder de feitelijke leiding van Poetin, die toen geen president maar premier was.

Na de oorlog scheidden Zuid-Ossetië en ook de regio Abchazië zich met steun van Rusland af van Georgië. Het overgrote deel van de internationale gemeenschap ziet de gebieden nog steeds als Georgisch.