De Jong na half jaar schilderen en grasmaaien terug bij Cambuur: 'Ben weer los'

"Lopen Jamie, lopen! Jaaaaa, goeie bal! Hup, vijf minuten nog jongens!" De stem van SC Cambuur-trainer Henk de Jong schalt als vanouds door het Cambuurstadion. "Goed zo Mitchie, go, go, go!" Mitchel Paulissen krijgt even later een arm om zijn nek en de speler neemt de complimenten gretig in ontvangst.

Vertrouwde beelden en geluiden, maar zo vanzelfsprekend is het niet dat De Jong weer over het veld loopt in Leeuwarden. Een half jaar geleden trapten zijn hoofd en lichaam van het ene op het andere moment op de rem.

Wartaal

"Ik reed naar het stadion en er was niks aan de hand. Maar ineens kreeg ik heel slecht zicht. Ik dacht dat ik in een droomwereld zat. Het was niet goed, maar ik besefte het niet helemaal", vertelt hij.

"Op de club ging het wel weer, maar na een uur kwam het terug. Ik viel ook in herhaling, zei steeds hetzelfde. Sloeg wartaal uit. Toen had iedereen wel in de gaten dat het mis was."