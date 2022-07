Blatter en Platini vrijgesproken in corruptiezaak: 'Eindelijk gerechtigheid'

De FIFA schorste Blatter en Platini in 2015 wegens die dubieuze betaling van 1,8 miljoen euro voor zes jaar voor alle voetbalgerelateerde zaken. Daar kwam voor Blatter later nog een schorsing van zes jaar en acht maanden bovenop, omdat de Zwitser tijdens zijn bewind tal van ethische regels had overtreden.

'Eindelijk gerechtigheid'

"Ik ben blij dat er na zeven jaar van leugens en manipulatie eindelijk gerechtigheid is", aldus Platini na de uitspraak. "De waarheid is aan het licht gekomen tijdens dit proces. Mijn gevecht is altijd tegen het onrecht geweest en ik heb nu de eerste wedstrijd gewonnen."

"Om van voetballegende te gaan naar duivel viel mij erg zwaar, vooral omdat het op een totaal oneerlijke manier gebeurde", aldus de voormalig sterspeler van het Franse elftal.