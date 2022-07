KLM annuleert komende weken 10 tot 20 vluchten per dag vanwege werkdruk Schiphol

Luchtvaartmaatschappij KLM annuleert van vandaag tot 28 augustus 10 tot 20 retourvluchten per dag naar Europese bestemmingen. Volgens het bedrijf is dat nodig vanwege de personeelstekorten en de werkdruk op Schiphol.

Het gaat om dagelijks 10 tot 20 annuleringen op een totaal van zo'n 300 vluchten per dag. "We zullen veel mensen kunnen omboeken", zegt een woordvoerder.

Eerder had KLM al vluchten "op beperkte schaal" geannuleerd. De nieuwe annuleringen komen daar bovenop.

Transavia maakte eerder bekend 240 vluchten te annuleren tot 14 augustus.

Werkdruk is hoog

Eind juni zei KLM dat het bedrijf, naast het beperken van de verkoop van tickets, op beperkte schaal een aantal vluchten zou moeten annuleren. Hoeveel vluchten werd niet gezegd. Het bedrijf zei toen dat klanten die geboekt hadden zich geen zorgen hoefden te maken of hun reis door kon gaan.

Dat nu toch structureel 10 a 20 vluchten per dag worden geannuleerd, komt doordat KLM elke dag kijkt hoe de zaken ervoor staan, zegt een woordvoerder. "De werkdruk is hoog, we blijven steeds kijken wat er nodig is om dat op te lossen."

Vracht

De verkoop van stoelen wordt verder beperkt, ook om ruimte te houden voor mensen van wie de vlucht wordt geannuleerd en die worden omgeboekt.

Een andere maatregel die het bedrijf neemt is dat er geen vracht meer in de KLM Cityhopper-toestellen wordt geboekt en geladen, zodat grondpersoneel ontlast wordt. Deze maatregel duurt tot 29 oktober.