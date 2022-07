Bergwijn naar Ajax; met 31,25 miljoen euro duurste eredivisieaankoop ooit

Steven Bergwijn maakt de overstap van Tottenham Hotspur naar Ajax. De 24-jarige aanvaller tekent een contract voor vijf seizoenen en kost de club uit Amsterdam 31,25 miljoen euro. De Oranje-international is daarmee in één klap de duurste speler uit de geschiedenis van de eredivisie geworden. Het vorige record was in handen van eredivisietopscorer Sébastien Haller, die in januari 2021 voor 22,5 miljoen euro van West Ham United naar Ajax vertrok. Haller werd woensdag gepresenteerd bij Borussia Dortmund. De Ivoriaanse Fransman leverde de Amsterdammers 31 miljoen euro op. Een bedrag dat door bonussen op kan lopen tot 35 miljoen euro.

Het bedrag dat Ajax betaalt voor Bergwijn is opvallend hoog. Hij vertrok namelijk in januari 2020 voor een vergelijkbaar bedrag van PSV naar de Spurs, maar heeft in Engeland nooit een onuitwisbare indruk kunnen maken. Bergwijn kwam in tweeënhalf jaar weliswaar tot 83 optredens voor Tottenham (acht goals en tien assists), maar had in Londen vooral een reserverol. Ook zijn recente goede optredens in het Nederlands elftal - Bergwijn scoorde vijf keer in zijn laatste zeven interlands - brachten daar geen verandering in.

Nouri Bergwijn tekende zijn contract precies vijf jaar na de hartstilstand van zijn maatje en Ajacied Abdelhak Nouri tijdens een wedstrijd tegen Werder Bremen. Het tweetal speelde samen in de jeugdopleiding van Ajax, zijn sindsdien bevriend en nog altijd is Bergwijn nauw betrokken bij de familie.

De interesse van Ajax in Bergwijn is niet nieuw. De club probeerde hem tijdens de voorbije wintertransferperiode al van Tottenham over te nemen. "Het is tekenend voor de ambitie van Steven dat hij ervoor kiest om de stap naar Ajax te maken", zegt trainer Alfred Schreuder. "Het is een speler met veel kwaliteiten, heeft een enorme drive en is ook bijzonder doelgericht." De geboren Amsterdammer verruilde op dertienjarige leeftijd de jeugdopleiding van Ajax in, na onenigheid met de club te hebben kregen, voor die van PSV. Door de transfer van Bergwijn naar Ajax ontvangt de club uit Eindhoven ruim een miljoen euro, omdat PSV recht heeft op een solidariteitsvergoeding van 3,75 procent.