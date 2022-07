Bergwijn naar Ajax; met 31,25 miljoen duurste eredivisiespeler ooit

Steven Bergwijn maakt de overstap van Tottenham Hotspur naar Ajax. De 24-jarige aanvaller tekent een contract voor vijf seizoenen en kost de club uit Amsterdam 31,25 miljoen euro.

De Oranje-international is daarmee in één klap de duurste speler uit de geschiedenis van de eredivisie geworden. Het vorige record was in handen van eredivisietopscorer Sébastien Haller, die in januari 2021 voor 22,5 miljoen euro van West Ham United naar Ajax kwam en inmiddels voor 31 miljoen euro is doorverkocht aan Borussia Dortmund.

Het bedrag dat Ajax betaalt voor Bergwijn is opvallend hoog. Hij vertrok namelijk in januari 2020 voor een vergelijkbaar bedrag van PSV naar de Spurs, maar heeft in Engeland nooit een onuitwisbare indruk kunnen maken.