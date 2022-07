Ook directeur schuldig in grote fraudezaak rond bloedtests Theranos

In de grote fraudezaak rond het Amerikaanse bloedtestbedrijf Theranos heeft een jury nu ook president en operationeel directeur Ramesh Balwani schuldig bevonden. Begin dit jaar werd topvrouw Elizabeth Holmes al schuldig verklaard aan het oplichten van investeerders en het in gevaar brengen van patiënten met foutieve bloedtests.

De rechtszaak in de staat Californië draait rond de belofte van Theranos om met één druppel bloed honderden bloedtests te kunnen doen - een revolutionaire techniek. De Silicon Valley-startup beloofde pijnloos bloedwaardes, virussen, kanker en hart- en vaatziekten op te kunnen sporen.

Luchtkasteel

Theranos harkte de een na de andere investeerder binnen - onder wie mediamagnaat Rupert Murdoch - en had op het hoogtepunt in 2014 een beurswaarde van 9 miljard dollar. Het bedrijf gold als succesverhaal en Holmes werd al snel vergeleken met bekende techtopmannen als Steve Jobs van Apple en Tesla's Elon Musk. Totdat The Wall Street Journal een jaar later onthulde dat de bloedtestapparaten onnauwkeurig en gebrekkig waren.

De waarde van het bedrijf stortte in en het schandaal leidde tot een rechtszaak tegen Holmes en Balwani. Daarbij werd zelfs duidelijk dat Theranos uiteindelijk stiekem was overgestapt op traditionele apparaten van Siemens toen bleek dat de eigen instrumenten niet goed werkten.

Holmes beschuldigde Balwani - haar ex-liefdespartner - in een eerdere zitting van seksueel en emotioneel misbruik. Ook zei ze dat Balwani haar had gemanipuleerd om bepaalde keuzes te maken. Balwani ontkende dat en probeerde op zijn beurt alle schuld bij Holmes te leggen. Zo zei hij dat Holmes juist degene was die investeerders aan zich had gebonden.

Fake it until you make it

Balwani investeerde zelf 15 miljoen dollar in Theranos en werd in 2010 operationeel directeur. Hij was verantwoordelijk voor het bloedtestlab dat de foutieve resultaten afleverde. Ook was hij verantwoordelijk voor de enorm opgeblazen winstprojecties, waardoor het bedrijf investeerders aan zich kon binden. Dat was een belangrijk argument voor de jury om Balwani te veroordelen.

Aanklagers zagen de zaak als een kans om ambitieuze ondernemers af te rekenen op het maken van overdreven beloftes over producten die nog in ontwikkeling zijn - een strategie die ook wel bekendstaat als 'fake it until you make it'.

Holmes en Balwani kunnen celstraffen tot twintig jaar krijgen. In het najaar horen ze hoe lang ze de gevangenis in moeten.