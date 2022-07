Tweede Kamer razendsnel achter NAVO-lidmaatschap Zweden en Finland

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met toetreding van Zweden en Finland tot de NAVO. Gisteravond laat stemde een overgrote Kamermeerderheid in met de goedkeuringswet en volgende week zal de Eerste Kamer dat vrijwel zeker ook doen.

Als de senaat inderdaad ook akkoord gaat, zit er maar een week tussen het moment dat het kabinet zich formeel achter het Zweedse en Finse NAVO-lidmaatschap schaarde en de ratificatie door het Nederlandse parlement. Dat is uitzonderlijk snel. Er zijn een paar andere landen die ook zoveel vaart zetten achter het proces.

Turkse bezwaren

Zweden en Finland koesterden lang hun neutraliteit, maar wilden zich na de Russische invasie in Oekraïne graag aansluiten bij de NAVO. Alle leden van het bondgenootschap ondertekenden deze week de protocollen daarvoor, ook Turkije dat aanvankelijk dwarslag.

De Turken kregen voor elkaar dat Zweden en Finland hun wapenexportverbod naar Turkije opheffen en Ankara ontving ook toezeggingen op het gebied van contraterrorisme.

Kamer nog niet helemaal gerust

Of de Turken definitief akkoord gaan, moet nog blijken, want president Erdogan blijft benadrukken dat Zweden en Finland hun toezeggingen wel moeten nakomen. Tweede Kamerleden toonden zich gisteravond nog niet helemaal gerust op de Turkse instemming, maar minister Ollongren van Defensie zei dat ze optimistisch is over het proces.

De Zweedse en Finse toetreding wordt door velen als een historisch moment gezien. Die woorden vielen ook in de Tweede Kamer.

Uiteindelijk stemden gisteren in de Kamer alleen Forum voor Democratie en de groep-Van Haga niet in met het NAVO-lidmaatschap van Zweden en Finland. De stemming gisteravond laat was de laatste voor het zomerreces.