Druk in internationale trein: 'Meer boekingen door druk op Schiphol'

Met je koffer de roltrap op, wachten op het perron tot de trein komt. Voor veel Nederlanders is dát komende dagen de start van hun zomervakantie. Terwijl de binnenlandse treinen nog lang niet zo vol zitten als vóór corona, is het beeld in de internationale treinen heel anders. Er zijn nauwelijks stoelen meer over en sommige treinen zijn helemaal volgeboekt. Afgelopen maanden zat de internationale treinticketverkoop flink in de lift, zo blijkt onder meer uit cijfers die NS International op verzoek van de NOS heeft vrijgegeven. In juni verkocht de vervoerder 372.000 tickets, bijna 30.000 meer dan in dezelfde maand in 2019, het laatste jaar dat er normaal gereisd kon worden. Ook in mei werden duizenden tickets meer verkocht dan in dezelfde maand voor de coronapandemie. Het gaat bijvoorbeeld om kaartjes voor de Thalys naar Parijs, de intercity naar Berlijn en de Eurostar naar Londen. Die laatste treindienst kondigde vorige week aan vanaf september een extra ochtendtrein tussen Amsterdam en Londen aan te bieden vanwege de stijgende vraag. Waar je zonder overstappen vanuit Nederland naartoe kan, zie je hieronder:

Antwerpen, Brussel en Parijs zijn het populairst onder Nederlanders. Wenen, Zurich, Milaan en Kopenhagen stijgen dit jaar ook hard. - NOS

Op niet elke verbinding van bovenstaande kaart wordt even vaak gereden: op sommige dagelijks, op andere maar een paar keer per jaar. De kaart toont overigens alleen treinen die een relatief grote afstand afleggen. De kortere lijndiensten, bijvoorbeeld vanaf Groningen, Enschede, Venlo, Roosendaal en Maastricht, staan er niet op.

Niet alleen de verkoop van losse treintickets groeit. Ook de interrailpas, waarmee reizigers voor een vast bedrag een bepaalde periode vrijwel onbeperkt door Europa kunnen reizen, werd in het eerste kwartaal veel vaker verkocht dan in dezelfde periode voor de coronapandemie. Mede door een kortingsactie vanwege het 50-jarig jubileum van de pas leidde dat afgelopen weken geregeld tot lange wachttijden bij de klantenservice. Kingsize bed De populariteit van met de trein op vakantie gaan merken ze ook bij GreenCityTrip. Eigenaar Hessel Winkelman begon nog geen jaar geleden, in oktober 2021, met een slaaptrein naar steden als Venetië, Wenen en Kopenhagen. "Deze zomer zijn onze treinen bijna elke week volgeboekt." Wel merkt Winkelman dat het concept van met de trein op vakantie gaan - en met name de slaaptrein - voor veel Nederlanders nieuw is. "Een klein groepje verwacht een kingsize bed en ontbijtservice tijdens de reis. Dat het echt anders is, proberen we nu in de vorm van een paklijst duidelijker aan te geven." Waarom kiezen Nederlanders vaker voor de trein? Dat vroegen we reizigers van de GreenCityTrip-slaaptrein naar Oostenrijk:

Steeds meer Nederlandse toeristen kiezen om met de trein te reizen. De een kiest ervoor vanwege de problemen op Schiphol, de ander noemt het milieu als belangrijkste drijfveer. - NOS

Ook Helmut Brall van Treinreiswinkel.nl, het grootste reisbureau voor treinreizen in Europa, ziet de toegenomen vraag. Hij denkt dat het vooral de beleving van de treinrit is waardoor mensen ervoor kiezen. "Neem bijvoorbeeld het vliegtuig. Je lichaam is er snel, maar je ziel heeft vaak even de tijd nodig om op vakantie te gaan. Dat is met de trein veel meer in balans." GreenCityTrip-eigenaar Winkelman vult aan: "Het vliegtuig voelt - zeker door de drukte de laatste tijd - steeds meer als een massaproduct. Met de trein bieden we ook een massaproduct, maar het voelt minder zo." Winkelman ziet dan ook allerlei soorten mensen in zijn slaaptrein: "Van jonge koppels, hele gezinnen, tot bejaarden." Piekje in boekingen Winkelman schat dat ongeveer twee derde van zijn reizigers de slaaptrein kiest vanwege de beleving. "De rest doet het vanwege het milieu." En dit voorjaar kwam daar Schiphol bij, zegt Winkelman: "Mensen hebben geen zin in de onzekerheid zoals je die nu ziet met de lange rijen. Elke keer dat de situatie op Schiphol in het nieuws is, zien wij een piekje op onze website met boekingen."