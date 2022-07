FNV eist 400 miljoen van kabinet voor verlichten werkdruk jeugdbescherming

FNV Jeugdzorg heeft minister Weerwind voor Rechtsbescherming gisteren een ultimatum gestuurd waarin de vakbond onder meer eist dat er een landelijke norm komt voor het maximaal aantal gezinnen dat door een jeugdbeschermer mag worden bijgestaan. "Gaat de minister niet vóór 19 augustus 17.00 uur in op alle eisen dan dreigen acties", zegt de FNV. Er wordt gedacht aan werkonderbrekingen en stakingen.

Vakbond FNV wil dat er door het kabinet 400 miljoen euro wordt vrijgemaakt om extra jeugdbeschermers aan te stellen. Mensen die werken als jeugdbeschermer hebben gemiddeld twee keer meer cliënten dan verantwoord is, stelt de vakbond. Jeugdbeschermers begeleiden gezinnen met complexe problemen.

Jeugdbescherming

In Nederland kan de overheid ingrijpen in de opvoedsituatie: kwetsbare kinderen en gezinnen krijgen dan gedwongen hulp. Als kinderen ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd, kan een rechter een ondertoezichtstelling uitspreken. Die wordt uitgevoerd door een jeugdbeschermingsorganisatie.