'Vooraanstaand leider Wit-Russische oppositie ontvoerd in Minsk'

De ontvoering is nog niet officieel bevestigd. De politie in Minsk zegt via het Russische persbureau Ria Novosti onderzoek te doen en benadrukt Kolesnikova niet te hebben gearresteerd.

In Wit-Rusland is mogelijk een vooraanstaand oppositieleider in de protesten tegen president Loekasjenko ontvoerd. De Wit-Russische nieuwssite Tut.by schrijft op basis van een ooggetuigenverslag dat Maria Kolesnikova vanochtend in het centrum van Minsk door een groep gemaskerde personen in een busje werd geduwd. Vervolgens reed het busje weg.

Volgens correspondent David-Jan Godfroid is het "zeker niet onmogelijk" dat Kolesnikova is ontvoerd of gearresteerd. "Recent werd nog een ander lid van de Coördinatieraad de grens overgezet, naar Polen. Dus het zou best kunnen. Zeker weten doen we het alleen niet", zegt hij.

Gezicht van de oppositie

Kolesnikova is een van de drie vrouwen die samen met Tichanovskaja en Veronika Tsepkalo in de afgelopen maanden uitgroeide tot het gezicht van de oppositie tegen president Loekasjenko.

Loekasjenko regeert Wit-Rusland sinds 1994 met harde hand. De oppositie speelde in het land tot voor kort geen rol van betekenis, doordat de belangrijkste kandidaten gevangen werden gezet.

Dat veranderde toen de voorheen volstrekt onbekende Tichanovskaja, de vrouw van een van de opgepakte politici, mee ging doen aan de presidentscampagnes. Kolesnikova en Tsepkalo - eveneens verbonden aan opgepakte kandidaten - verenigden de oppositie achter Tichanovskaja, werden in korte tijd enorm populair en kregen honderdduizenden betogers op de been in het land.

Geen angst

Toch won Loekasjenko volgens het regime de verkiezingen met 80 procent. Onder meer de EU-leiders besloten die verkiezingsuitslag niet te erkennen en de protesten tegen Loekasjenko hielden aan. Gisteren gingen er weer tienduizenden Wit-Russen de straat op. Er werden 633 betogers opgepakt.

Kort na de verkiezingen week Tichanovskaja uit naar Litouwen. Ook Tsepkalo is niet meer in het land. Kolesnikova bleef wel in Wit-Rusland.

In een interview met Nieuwsuur, kort voor de verkiezingen, zei Kolesnikova geen angst te voelen. "Ik ben voor mezelf verantwoordelijk", zei ze.