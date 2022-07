Baanwielrensters snellen in Cali naar tweede plek in teamsprint Nations Cup

Bij de mannen deed Nederland niet mee, omdat alleen Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen naar Colombia afgereisd zijn. De zege ging ook daar naar China. Hoogland en Lavreysen komen later in actie op de individuele sprint en de keirin.

De Nederlandse teamsprintsters zijn bij de Nations Cup-wedstrijden in het Colombiaanse Cali als tweede geëindigd. Hetty van der Wouw, Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen moesten in de finale hun meerdere erkennen in China.

Wat is de Nations Cup?

De Nations Cup vervangt sinds 2021 het wereldbekertoernooi in het baanwielrennen, een wedstrijd over meerdere weekenden in het seizoen. Waar ieder evenement op elk onderdeel punten worden verdiend voor het algemeen klassement.

De eerste Nations Cup was in Glasgow, de tweede is tot en met 15 mei in Milton (Canada). De derde zal van van 7 tot en met 10 juli in Cali (Colombia) zijn. De WK op de baan zijn in oktober in Parijs (Frankrijk).