In 2017 supporter, nu zelf in de selectie: dit zijn de jonkies van Oranje

"Ik kon me toen niet voorstellen dat ik er zelf vijf jaar later bij zou zijn. Dromen wel, maar je hoopt dat het realiteit wordt. Ik hoop de komende weken heel veel Oranje in de stadions te zien, dat er echt veel fans zijn. Heerlijk die beleving in Engeland, lekker voetballen. Dan zit ik op de bank echt te genieten van de sfeer."

"In 2017 was ik op vakantie tijdens het EK. We zaten op de Canarische Eilanden met de familie. Elke keer als het Nederlands elftal moest spelen, zaten wij binnen met 30 graden om ze aan te moedigen. Ik had zelf net het EK onder 17 gespeeld, als het echte Oranje dan moet ga je natuurlijk wel kijken."

"September vorig jaar mocht ik voor het eerst een paar dagen meetrainen bij Oranje en sinds oktober ben ik er helemaal bij. Ik maakte in die periode mijn debuut in de Champions League én voor Oranje. Dat ging heel snel achter elkaar aan, heel bijzonder."

"Ik besef niet dat ik nu zelf een voorbeeld voor kinderen kan zijn. Het gaat zo snel, ik had niet gedacht dat het zo snel zou kunnen gaan. Ik ben blij dat ik hier mag zijn en ben benieuwd hoe de sfeer in Engeland is en hoe groot het vrouwenvoetbal daar is."

"Tijdens het EK in 2017 mocht ik een vlag dragen op het veld bij een wedstrijd van Denemarken. Ik was 13 of 14 en er waren een paar meiden uitgenodigd. En ik heb op mijn verjaardag de finale gekeken. Dat was heel mooi. Ik zag de emotie die loskwam toen Vivianne Miedema de 4-2 maakte. Heel speciaal."

"Ik heb net mijn tweede seizoen bij PSV achter de rug en zit sinds februari bij Oranje. Toen ik voor het eerst binnenkwam vond ik het helemaal te gek. Ik sta linksbuiten en Lieke Martens is mijn voorbeeld. Ik weet niet of ze doorheeft dat ik echt een fan van haar ben. Ik probeer zo normaal mogelijk over te komen en probeer veel bij haar af te kijken."

Daphne van Domselaar (22), FC Twente

"Ik zat in 2017 in het stadion als toeschouwer bij de finale. Dat was supergaaf. Dat begon al met de parade naar het stadion toe, ik was een van de duizenden mensen in die Oranje-stoet. Als het dan 4-2 wordt, is dat fantastisch."

"Wat me het meest is bijgebleven, is dat het stadion helemaal losging na de 4-2 van Vivianne Miedema. Ik sprong op en knuffelde met vrienden en familie. Het was een groot feest. Het was zo iets groots en zo iets moois wat er gebeurde."

"Ik ben keepster en keek natuurlijk op tegen Sari van Veenendaal. Dat is de positie waar je later ook hoopt te staan. Het is mooi om nu van haar te leren en haar persoonlijk te leren kennen. Het is nog steeds een beetje onwerkelijk, maar ik geniet er ook van."

"Als ik op 9 juli het Wilhelmus hoor, dan denk ik aan het pad dat ik heb bewandeld om hier te komen. Hopelijk kan ik genieten van de fans en de ambiance eromheen. Ik denk dat ik daar met een grote glimlach sta."