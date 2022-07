'De rol van Boris Johnson is nog niet uitgespeeld'

Tegen dit scenario is veel weerstand binnen zijn eigen partij. De voormalige Conservatieve premier John Major vraagt in een brief aan de partij om Johnson zo snel mogelijk op een zijspoor te zetten. Zijn aanblijven zou te schadelijk zijn voor de reputatie van de partij.

Johnson zelf heeft al gezegd dat hij zijn zetel in het parlement weer wil innemen. Het zou Korteweg niet verbazen als hij op termijn ook weer een gooi wil doen naar het premierschap, wat hij in zijn vertrekspeech "de beste baan ter wereld" noemde. "Zijn grote voorbeeld, Winston Churchill, moest ook het veld ruimen, maar kwam later nog een keer terug als minister-president."

Toch zijn we nog niet van hem af, zegt Rem Korteweg, kenner van het Verenigd Koninkrijk verbonden aan Instituut Clingendael in Nieuwsuur. "Zijn rol is nog niet uitgespeeld. Hij blijft nog even zitten als premier en houdt een deurtje open met oog op de toekomst."

Wie hem ook opvolgt, hij of zij zal niet zo getalenteerd en charismatisch zijn in de politieke arena als Boris Johnson.

Dat heeft veel kiezers opgeleverd voor de Conservatieven in gebieden waar ze normaal niet zo goed scoren, zoals Noord-Engeland. Rem Kortweg denkt dan ook dat het lastig wordt een nieuwe leider te kiezen die bij net zoveel kiezers goed in het pulletje vast. "Hij heeft niet voor niks de Heineken-Torry." Daarmee bedoelen ze dat iedereen hem wel pruimt.

Ondanks de schandalen en leugens van Johnson is het nog maar de vraag of zijn opvolger net zoveel aanhang zal vergaren, zegt Curtice. "Hij heeft hele groepen die sceptisch waren over de politiek juist meer vertrouwen gegeven, door zijn belofte van de Brexit waar te maken."

Maar een opvolger vinden zal niet meevallen. "Wie hem ook opvolgt, hij of zij zal niet zo getalenteerd en charismatisch zijn in de politieke arena als Boris Johnson", zegt John Curtice, politicoloog gespecialiseerd in electoraal gedrag.

Geïnteresseerden voor de post van premier kunnen zich de komende periode melden. Alleen Lagerhuisleden komen in aanmerking. Ze hebben daarvoor ten minste acht handtekeningen van collega-fractieleden nodig. Als die binnen zijn, is het aan Conservatieve parlementariërs om in rondes te stemmen. Daarbij wordt de drempel om in de race te blijven steeds verhoogd, tot er uiteindelijk twee kandidaten overblijven. Die twee namen worden voorgelegd aan de 200.000 leden van de Conservatieve Partij uit het hele land.

Fleur Launspach, correspondent in het VK, verwacht de komende weken volop strijd om het leiderschap van de Conservatieve partij. "De lijst met kanshebbers is lang. De partij is verdeeld."

Volgens Rem Korteweg zijn er drie stromingen. "De mensen die loyaal zijn gebleven tot het laatst, de groep om Johnson heen die hem de laatste dagen de rug toekeerden en de mensen die het nooit in hem zagen zitten."

'Johnson mist de journalistiek'

Uit welke stroming de opvolger van Johnson ook komt, op korte termijn verwachten zowel Curtice als Korteweg geen politieke aardverschuiving als het gaat om buitenlands beleid. Korteweg: "De houding tegenover de EU zal niet veranderen, evenals de harde lijn tegenover Rusland."

In eigen land is er een discussie gaande over belastingverlagingen, zegt Launspach, en ook speelt de vraag of Schotland zelfstandig moet worden. Curtice zegt dat de uiteindelijke koers van de partij nog lastig is in te schatten.

En ook welke rol Johnson krijgt, blijft nog even ongewis. Maar als het niet als politicus is, dan wellicht als opiniemaker, zegt Launspach. "Johnson was ooit journalist/opiniemaker. Hij heeft wel eens laten vallen dat hij dat ook mist."