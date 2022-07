Etappe 7: Roglic en Pogacar terug op beruchte Les Planches des Belles Filles

De berg staat al voor de zesde keer op het programma, maar is voor Tourbegrippen nog een jonkie: tien jaar geleden werd La Planches des Belles Filles pas voor het eerst beklommen. Sindsdien is de klim uitgegroeid tot een moderne Tourklassieker. Froome was de eerste In 2012 was Chris Froome de eerste winnaar. De toenmalige knecht van de latere winnaar Bradley Wiggins sprong in de laatste meters weg bij zijn kopman, Vincenzo Nibali en Cadel Evans. Twee jaar later was het Nibali die solo aankwam op de top. De Haai van Messina won dat jaar ook de Tour.

La Planche des Belles Filles was vijf keer eerder finishplaats in de Tour de France. Dit zijn de winnaars in 2012, 2014, 2017 en 2019. - NOS

In 2017 stond de Vogezenreus opnieuw op de routekaart. Toen sprong Fabio Aru twee kilometer voor de finish weg uit de groep met favorieten, om juichend over de streep te gaan in de laatste Tour die Froome won. Dylan Teuns was twee jaar later de gelukkigste man op de top. De Belgische Tour-debutant was de snelste van een kopgroep van veertien man. Giulio Ciccone werd tweede en pakte het geel, maar Parijs was nog ver en daar stond Egan Bernal boven op het erepodium. Roglic vs Pogacar in 2020 In 2020, de laatste keer dat Les Plances des Belles Filles moest worden bedwongen, was Parijs nog maar één dag ver. In een Tour die vanwege de coronapandemie twee maanden was verschoven en waar Jumbo-Visma drie weken de dienst uitmaakte, stond er op de voorlaatste dag een klimtijdrit op het menu.

Tadej Pogacar moest in de klimtijdrit 57 seconden goedmaken op geletruidrager Primoz Roglic. Een schier onmogelijke opdracht, zo leek het. Maar de voorsprong veranderde gedurende de 36,2 kilometer in een achterstand van 59 tellen. Merijn Zeeman, sportief directeur van Jumbo-Visma, was na een akkefietje met een UCI-medewerker geschorst en zag langs het parcours op zijn laptop hoe zijn kopman ten onder ging. Herman van der Zandt brengt die sensationele tijdrit terug in onze herinnering, vanuit een campingstoeltje in de berm:

Herman van der Zandt blikt in zijn dagelijkse rubriek vooruit op de zevende etappe van de Tour de France. Een rit van 176,3 kilometer naar de moderne Tourklassieker Les Planches des Belles Filles. - NOS