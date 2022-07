Japanse oud-premier Abe neergeschoten tijdens campagnetoespraak

De Japanse oud-premier Shinzo Abe is bij een toespraak in de stad Nara neergeschoten, meldt de Japanse omroep NHK. Abe (67) werd van achteren onder vuur genomen en is buiten bewustzijn naar het ziekenhuis afgevoerd. De vermoedelijke schutter is aangehouden. Het zou gaan om een 42-jarige man.

"De toestand van oud-premier Abe is onbekend, we houden de situatie in de gaten", sprak kabinetschef Hirokazu Matsuno in een ingelast persmoment.

Een verslaggever van NHK zou twee geweerschoten hebben gehoord en zag dat Abe aan het bloeden was. De politie heeft het gebruikte wapen veiliggesteld.

De voormalig premier was in Nara om campagne te voeren voor de verkiezingen voor het Hogerhuis, aanstaande zondag. Hij kwam aan uit Tokio en zou vandaag nog doorreizen naar andere steden.

Abe was tussen 2006 en 2007, en tussen 2012 en 2020 premier van Japan namens de conservatieve Liberaal-Democratische Partij.