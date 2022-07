Evacuaties vanwege bosbranden in Zuid-Frankrijk

Honderden inwoners van delen van het zuiden van Frankrijk zijn uit voorzorg geëvacueerd vanwege grote bosbranden. Al meer dan 600 hectare natuurgebied is in vlammen opgegaan.

De bosbranden zijn het gevolg van vroege en langdurige droogte in het zuiden van Frankrijk. Het is nu al even droog als het normaal gesproken is begin augustus.

Het vuur wordt daarnaast aangewakkerd door de sterke wind die vaak de kop opsteekt in het dal van de Rhône, de mistral. Die wind droogt de vegetatie uit waardoor die nog vatbaarder wordt voor vuur.

Omdat weggegooide sigarettenpeuken en barbecues eenvoudig een bosbrand kunnen veroorzaken, wordt inwoners de toegang tot veel bosgebieden in de bergen ontzegd.