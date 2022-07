Evacuaties om bosbranden in Zuid-Frankrijk, brandweermensen lichtgewond

In het zuiden van Frankrijk is bij bosbranden meer dan 600 hectare natuurgebied in vlammen opgegaan. Dertien brandweermensen raakten lichtgewond, zegt minister Cayeux die ter plekke is. Inwoners in het getroffen gebied zijn geëvacueerd.

De branden woeden in het noordelijke deel van de streek de Cevennen en beslaan delen van de departementen Gard, Ardèche en Bouches-du-Rhône. Ook aan de rand van de stad Arles brak brand uit.

Enkele honderden brandweerlieden zijn al ingezet om het vuur vannacht te bestrijden en dat aantal wordt in de loop van de dag opgevoerd. Ook worden blusvliegtuigen ingezet.

Uit het dorp Bordezac zijn zeventig mensen geëvacueerd, melden Franse media. In totaal zou het om een honderdtal evacuaties gaan.

