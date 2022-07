Poetin uit dreigende taal in toespraak: 'We zijn nog niet eens begonnen'

"Als het Westen ons wil verslaan, dan moeten ze dat vooral proberen." Deze woorden waren te horen op de Russische staatstelevisie, toen president Poetin gisteren de Doema - het Russische parlement - toesprak. Het was een van de dreigendste toespraken sinds Rusland Oekraïne binnenviel.

Poetin richtte zich in de Doema rechtstreeks tot de westerse bondgenoten van Kiev. Hij beschuldigde hen van het aanwakkeren van de vijandelijkheden. "Het Westen wil ons bevechten tot de laatste Oekraïner. Dat is een tragedie voor het Oekraïense volk, maar die kant lijkt het wel op te gaan", sprak de president. Als Poetin het over 'het Westen' heeft, bedoelt hij voornamelijk de NAVO, onder leiding van de Verenigde Staten.

Poetin daagde de westerse landen die Kiev steunen uit om te proberen Rusland te verslaan. "We horen dat ze ons willen verslaan op het slagveld. Nou, laat ze het maar proberen", aldus Poetin. "Rusland is nog niet eens serieus begonnen."

Opbeurende boodschap voor eigen publiek

Het zijn dreigende woorden vol oorlogsretoriek richting het Westen, maar het is ook een opbeurende boodschap voor het eigen publiek. Want ook onder Russen neemt de twijfel toe of alles wel echt "volgens plan" gaat, zoals het Kremlin en de staatsmedia steeds volhouden. En ook militair analisten plaatsen veel twijfels bij hoeveel slagkracht het Russische leger überhaupt nog heeft na deze maanden.

Het Russische parlement nam vorige week nog een wet aan die het mogelijk maakt om bedrijven te dwingen extra werk te verrichten in het belang van het Russische leger. Zo kunnen bedrijven bijvoorbeeld gedwongen worden in de weekenden door te werken, of moeten ze extra handen vrijmaken voor het repareren van militaire voertuigen.

Die uitdagende woorden zijn opnieuw in lijn met de Kremlin-retoriek, waarin wordt volgehouden dat Rusland een zogenaamde "militaire operatie" is begonnen omdat het geen keus zou hebben door dreiging vanuit het Westen, en waarbij alleen militaire infrastructuur geraakt zou worden. Moskou beschuldigt het Westen van het voeren van een proxy-oorlog tegen Rusland door het opleggen van economische sancties, en het leveren van wapens aan Oekraïne. Over de eigen rol in de in de vele bombardementen en burgerslachtoffers wordt niet gesproken.

Ook haalde Poetin de westerse sancties tegen Rusland aan in zijn toespraak. Volgens hem zou het Westen er niet in geslaagd zijn om "verdeeldheid in onze samenleving te zaaien, en onze mensen te demoraliseren". Elke poging van het Westen om Rusland zijn wereldorde op te leggen "zijn gedoemd te mislukken", zei hij. Volgens hem is het tijd voor een 'multipolaire wereld', waarin het Westen niet meer dominant is.

Diplomatie

Tot slot sprak Poetin voor het eerst sinds weken over de mogelijkheid van eventuele diplomatieke gesprekken. "We verwerpen eventuele vredesonderhandelingen niet", zei Poetin. "Maar", zo dreigde hij, "zolang ze worden afgewezen zal het conflict doorgaan, en daarna zal het steeds moeilijker worden om met ons te onderhandelen". Waarmee hij opnieuw alle schuld bij het Westen dan wel Oekraïne zelf neerlegde.

De toespraak komt een paar dagen nadat de Oost-Oekraïense regio Loegansk volledig in Russische handen is gevallen. Verwacht wordt dat de focus nu vooral op de verovering van de gehele provincie Donetsk ligt en de gevechten daar de komende tijd in alle hevigheid zullen toenemen.