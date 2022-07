Plastic in vlees, bloed en melk van boerderijdieren, wijst steekproef uit

Zo'n 80 procent van de door wetenschappers geteste vlees- en zuivelproducten van boerderijdieren bevat microplastics, blijkt uit een steekproef uitgevoerd door de Vrije Universiteit in Amsterdam in opdracht van de Plastic Soup Foundation. Plastic werd aangetroffen in vlees, bloed en melk van koeien en varkens. Dat is mogelijk het gevolg van plastic in het voer van de dieren: in álle twaalf monsters van voederpellets en versnipperd voer bleek plastic te zitten. In het verse voedsel werd geen plastic gevonden. Zeven van de acht geteste rundvleesmonsters bleken plastic deeltjes te bevatten, en in vijf van de acht varkensvleesmonsters zat ten minste één soort plastic. In 18 van de 25 geteste melkmonsters werd plastic aangetroffen. Er werden ook kleine hoeveelheden van minstens drie soorten plastic gevonden in het bloed van alle onderzochte dieren: twaalf koeien en twaalf varkens.

Eerste indicatie Het gaat om een zogeheten pilot study met een kleine steekproefomvang. De resultaten zijn volgens de onderzoekers dan ook bedoeld als eerste indicatie dat er detecteerbare concentraties plastic aanwezig zijn in het hedendaagse veevoer, in het vee zelf en in de producten die van boerderijdieren afkomstig zijn. Er kunnen aan de hand van dit onderzoek geen uitspraken worden gedaan over hoe giftig de hoeveelheden plastic zijn. Ook kan geen generaliserende conclusie worden getrokken over de aanwezigheid van plastic in al het vee(voer).