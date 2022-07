Unieke, nieuwe opname Blowin' In The Wind levert bijna 2 miljoen op

Dat is ruim meer dan de krap 1 miljoen euro waar veilinghuis Christie's op rekende voor de gesigneerde plaat, die is opgeborgen in een houten doos.

Een unieke opname van het lied Blowin' In The Wind van de Amerikaanse zanger en schrijver Bob Dylan heeft op een veiling in Londen ruim 1,7 miljoen euro opgebracht.

Dylan nam het lied vorig jaar op met een band en gebruikte daarbij een nieuwe techniek; het zogenoemde ionic original. Er is onder meer gebruik gemaakt van een nieuwe coating en ander materiaal dan het traditionele vinyl, wat een betere kwaliteit moet garanderen.

Het was Dylans eerste nieuwe opname van Blowin' In The Wind sinds 1962. De 20-jarige Dylan schreef in dat jaar het lied in zo'n tien minuten in een café in New York.

Het groeide daarna uit tot een van de meest iconische nummers aller tijden. Vanwege de retorische vragen over vrede, oorlog en vrijheid werd het lied een lijflied van burgerrechten- en vredesbewegingen in de VS in de jaren 60. In de decennia daarna is het door tal van artiesten gecoverd.