Met teruggekeerde Hegerberg verslaat Noorwegen EK-debutant Noord-Ierland: 4-1

Met de teruggekeerde vedette Ada Hegerberg in de ploeg is Noorwegen het EK prima gestart. Noord-Ierland kreeg in Southampton met 4-1 klop. Hegerberg bedankte na het desastreus verlopen EK van vijf jaar geleden - geen punten, geen goals - voor de nationale ploeg na een conflict met de Noorse bond. Pas in aanloop naar de huidige eindronde besloot de inmiddels 26-jarige aanvalster weer voor haar land uit te willen komen.

Tegen debutant Noord-Ierland kreeg Hegerberg de eerste kans van de wedstrijd, maar Sarah McFadden verdedigde ijzersterk en voorkwam zo een zeker lijkend doelpunt. Dat doelpunt kwam er alsnog, want de Noorse vrouwen waren vele malen sterker. Julie Blakstad schoot raak in de korte hoek en enkele minuten later verdubbelde Frida Maanum op aangeven van Hegerberg de marge, na een fout bij Noord-Ierland.

Ada Hegerberg - AFP