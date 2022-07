Acteur James Caan van The Godfather op 82-jarige leeftijd overleden

Caan speelde in The Godfather de rol van Sonny Corleone, de oudste van vier kinderen van maffiabaas Vito Corleone, gespeeld door Marlon Brando. De eerste twee delen van de trilogie werden in de jaren 70 met veel lof ontvangen: het eerste deel kreeg elf Oscarnominaties, waarvan één voor Caan zelf voor zijn bijrol als Sonny. Het misdaadepos won er drie: voor beste film, beste acteur (Brando) en best geschreven scenario op basis van een ander medium. Een halve eeuw later wordt de film nog steeds bejubeld door filmliefhebbers.

De Amerikaanse acteur James Caan, bekend van zijn rol als maffiazoon in het eerste deel van de roemruchte filmtrilogie The Godfather, is gisteren op 82-jarige leeftijd overleden. Zijn familie vraagt in een bericht op Twitter, waarin ze het overlijden van de acteur bekendmaakt, om hun privacy te respecteren.

It is with great sadness that we inform you of the passing of Jimmy on the evening of July 6. The family appreciates the outpouring of love and heartfelt condolences and asks that you continue to respect their privacy during this difficult time. End of tweet

Toen de film begin 1973 in première ging, was Caan 32 jaar oud. Hij was in 1940 in het New Yorkse stadsdeel The Bronx geboren als de zoon van een slager van Duits-Joodse afkomst, en groeide op in stadsdeel Queens. Als student aan de universiteit ontmoette hij begin jaren 60 Francis Ford Coppola, de man die een aantal jaar later het boek The Godfather van schrijver Mario Puzo zou bewerken tot het filmscript van de gelijknamige film.

Zijn studie aan de universiteit maakte hij niet af. In plaats daarvan wilde Caan werk maken van zijn grote passie: acteren. Hij begon in een buurttheaterschool in New York, zijn eerste acteerklus bemachtigde hij in 1961: een bijrol in een Broadwayshow. Daarop volgden nog enkele kleine rollen, tot hij in 1965 doorbrak met zijn hoofdrol in de autoracefilm Red Line 7000.

In 1969 werkte Caan voor het eerst samen met Coppola in de film The Rain People, over de liefde tussen de personages Natalie Ravenna (Shirley Knight) en Jimmy 'Killer' Kilgannon (James Caan) die elkaar tijdens een roadtrip ontmoeten.

Bekijk hieronder de trailer van The Godfather: