Nadal trekt zich terug voor halve finale op Wimbledon door blessure

Kijk hieronder naar een persconferentie van Nadal woensdagavond, waarin hij al zijn twijfel uitsprak over het spelen van zijn halve finale.

(Later meer)

Ondanks de buikspierblessure legde Nadal woensdag beslag op een plek bij de laatste vier op Wimbledon. Hij won in vijf sets van de Amerikaan Taylor Fritz.

Rafael Nadal heeft zich teruggetrokken voor zijn halve finale op Wimbledon. De als tweede geplaatste Spanjaard kampt met een buikspierblessure. Zijn tegenstander Nick Kyrgios plaatst zich hiermee voor de finale in Londen.

Rafael Nadal plaatste zich woensdag ondanks een buikspierblessure voor de halve finales van Wimbledon. Maar of hij wel in actie kan komen, is nog maar de vraag. - NOS