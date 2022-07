Van der Poel overwoog een paar keer af te stappen: 'Ik hoop op beterschap'

De reactie van Mathieu van der Poel na de zesde etappe van de Tour de France. Van der Poel had het opnieuw heel zwaar. "Het was geen leuke dag en daar heb ik niets aan toe te voegen." - NOS

"Misschien is het mogelijk dat het nog omslaat. Maar dit heeft ook geen nut. Als je in een vlakke etappe bij de eerste gelosten hoort, zit er iets niet goed natuurlijk", aldus de Alpecin-Fenix-renner.

"Als ik nu was gestopt, dan had ik na twee dagen thuis zitten misschien geen spijt gehad, maar dan was het wel alweer gaan wringen. Ik wil nog even doorzetten. Maar als het morgen ook zo gaat, denk ik niet dat ik nog een dag ga aanklampen."

Vooral in de eerste uren van de rit, toen de gemiddelde snelheid bijna 51 kilometer per uur was, was het afzien voor Van der Poel en moest hij het peloton zelfs even laten gaan. Toch besloot hij nog niet op te geven.

"Het was een hele lange dag voor mij", verzuchtte Van der Poel na de finish in Longwry. "Ik heb meerdere keren overwogen af te stappen. Het was geen leuke dag en daar heb ik niks aan toe te voegen."

"We wisten dat hij niet top was op het moment dat we bij de Tour kwamen. Maar we hadden het idee dat hij na een paar rustige dagen toch een beter gevoel op de fiets zou krijgen."

"Maar het een volgt natuurlijk ook op het ander. Het slechte rijden beïnvloedt zijn moreel ook wel. Op den duur zit je dan in een vicieuze cirkel. Waarom dat zo is, dat is moeilijk om de vinger op te leggen."

Hopen op beterschap

Na de Giro had Van der Poel behoefte aan wat rust en heeft hij geen koersen gereden, maar alleen getraind. "Is dat de fout geweest, als er al een fout gemaakt is?", vraagt Roodhooft zichzelf af. "We hebben geprobeerd het zo goed mogelijk te doen, maar op het moment lukt het even niet zoals verwacht."

Van der Poel denkt niet dat hij tussen de Giro en de Tour te weinig heeft gedaan. "Qua training niet, misschien qua intensiteit. Ik ben op hoogtestage gegaan, misschien was dat wel belastend voor het lichaam. Maar achteraf is het altijd makkelijk om conclusies te trekken."

"We wisten dat de Giro en de Tour geen gemakkelijke combinatie zou zijn", vervolgt Van der Poel. "Maar zo'n tegenslag had ik ook niet verwacht. Leuk is het niet, maar ik kan er ook niks meer aan veranderen. Ik blijf het nog even proberen, tegen beter weten in. Ik hoop op beterschap."