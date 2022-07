Kofferchaos op Schiphol: '16.000 koffers staan hier, zelfs buiten'

Een bagagemedewerker zegt dat de oorzaak mismanagement is. "In coronatijd zijn er zo veel collega's wegbezuinigd, nu zitten we met de gebakken peren." De teams worden veelal aangevuld met uitzendkrachten. "Soms is het zo druk dat collega's de deur achter zich dicht trekken omdat buiten allemaal mensen in tranen staan, maar wij ze eigenlijk niet kunnen helpen", zegt een medewerker. De medewerkers houden hun hart vast voor de komende weken, als veel mensen op zomervakantie gaan. Want de stapels worden niet kleiner: gemiddeld worden niet meer dan 100 tot 200 koffers per dag opgehaald door de rechtmatige eigenaar. Te weinig handen KLM bevestigt dat er meer koffers dan normaal nog naar passagiers moeten gestuurd. "We vinden dit heel vervelend voor onze klanten. We werken er met man en macht aan en zetten extra (kantoor-) personeel in, om ervoor te zorgen dat onze klanten zo snel mogelijk hun bagage terugkrijgen", laat een KLM woordvoerder weten. KLM wijt het vooral aan de drukte en de personeelstekorten. Doordat passagiers lang in de wachtrij voor de security staan worden vluchten gemist, en moeten koffers van die passagiers uit het vliegtuig worden gehaald.

Duizenden en duizenden koffers en bagagestukken stapelen zich op in en zelfs buiten op luchthaven Schiphol. Door personeelstekorten bij de bagage-afhandelaren ontstaat er ook achter de schermen een grote chaos op Schiphol. - NOS

Het probleem met koffers is nog nooit zo groot geweest", zegt een bagagemedewerker die al jaren voor KLM werkt. "Vóór corona hadden we wel eens een computerstoring, maar nu is het bijna gewoon geworden dat er overal koffers staan." Nederlands Trots Minister Harbers van Infrastructuur vindt dat de 'nationale trots' in het geding is. Het is nu zaak orde op zaken te stellen. "De vliegmaatschappijen die er alles aan hebben gedaan om hun vluchten op Schiphol overeind te houden, moeten nu beseffen dat een zomervakantie alleen leuk is als ook de zwembroek en slippers mee zijn." Hij roept de partijen daarom op om alles op alles te zetten om dat voor elkaar te krijgen. Ook EU-Claim, een organisatie die opkomt voor de rechten van vliegpassagiers, spreekt van "stapels en stapels en stapels koffers" op Schiphol. "Het is chaos, " zegt Hendrik Noorderhaven van EU-Claim. Het aantal aanvragen bij EU-Claim gaat 'door het dak'. "Duizenden aanvragen, dit hebben we nog nooit meegemaakt." Reizigers melden zich bij EU-Claim omdat luchtvaartbedrijven geen gehoor geven. "Het is zo erg dat je bij sommige luchtvaartmaatschappijen niet eens meer online kan melden dat je je bagage kwijt bent." Op de site van KLM staat 'neem geen contact met ons op' wanneer je koffer kwijt is. Volgens Noorderhaven is de enige oplossing: duizenden mensen inschakelen om koffers te sorteren. Schiphol zegt hard te werken aan een oplossing. Het luchthavenbedrijf hoopt dat met het schrappen van een flink aantal vluchten en het aannemen van nieuw personeel, problemen in de toekomst voorkomen kunnen worden.