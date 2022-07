16-jarige Jouke niet vervolgd voor trekkersprotest Heerenveen

Tijdens het protest werden ook twee anderen aangehouden: mannen van 46 en 34 jaar oud. Ook zij kwamen gisteren vrij toen het OM de verdenking van poging tot doodslag liet vallen. Het onderzoek tegen hen loopt nog wel. Mogelijk worden zij dus later wel vervolgd, al is niet bekend hoe de verdenking tegen hen luidt.

De jongen werd aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Gisteren liet het OM die verdenking al varen en kwam hij vrij, maar bleef hij verdachte. Inmiddels is het OM tot de conclusie gekomen dat de jongen niets strafbaars gedaan heeft.

De 16-jarige Jouke wiens trekker werd beschoten door de politie bij een protest in Heerenveen wordt niet vervolgd. Er ligt geen verdenking meer tegen de jongen, meldt het Openbaar Ministerie Noord-Nederland.

Jouke gaf eerder vandaag zijn versie van het verhaal in een interview met Omrop Fryslân. Lees dat artikel hier. Ook is hier een reconstructie te lezen over wat er gebeurde op de A32 bij Heerenveen.