Na Engelse domper mikt Verstappen in 'thuisrace' op maximale score: 34 punten

De zwaar gehavende vloer van zijn RB18 is gerepareerd en de domper van het teleurstellende Silverstone-resultaat (zevende) is verwerkt. Max Verstappen wil in een Oostenrijkse oranjezee op de Red Bull Ring met tienduizenden Nederlandse fans de winnende draad weer oppakken.

De statistieken spreken in Verstappens voordeel. Op geen enkel Formule 1-circuit vergaarde hij meer WK-punten. Aan vertrouwen heeft de 24-jarige Nederlander geen gebrek. "Qua topsnelheid zijn we de snelste. Ferrari en Mercedes zijn erg goed in de snelle bochten, maar dat Sergio Pérez na een inhaalrace nog tweede werd in Silverstone geeft aan hoe goed onze auto is. We zijn vrij aardig bezig dit jaar."

Het is inmiddels een gebruikelijk beeld: in de Oostenrijkse regio Stiermarken wemelt het van de rood-wit-blauwe vlaggen en gele kentekenplaten. Minstens 50.000 Nederlanders veranderen de wijde omgeving van het gehucht Spielberg bei Knittelfeld in een veredelde thuisrace voor Verstappen. "Heel mooi hoe dat de afgelopen jaren is gegroeid."