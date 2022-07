Hoe overleef ik... mijn leven als millennial? Populaire reeks krijgt nieuw boek

Er komt een nieuw boek in de populaire Hoe Overleef Ik-serie. Dat heeft schrijfster Francine Oomen aangekondigd.

In de originele reeks (uitgekomen tussen 1998 en 2015) wordt een meisje in haar puberleeftijd gevolgd. In het nieuwe boek zal hoofdpersonage Rosa ergens in de twintig of rond de dertig jaar oud zijn, laat Oomen weten in een bericht op TikTok.

Ieder boek in de reeks behandelt een ander thema waarmee de ouder wordende Rosa te maken krijgt, van de eerste zoen tot de veranderde relatie met haar ouders. Voor tal van kinderen was de reeks zo een houvast in hun onzekere pubertijd.

Omvergeblazen door reacties

De serie, met illustraties van Annet Schaap, werd bekroond met tal van prijzen. Ook zijn sommige boeken gebruikt als basis voor musicals en een tv-serie.

Het voorlopig laatste Hoe Overleef Ik-boek stamt uit 2015, waarin het leven met gescheiden ouders centraal staat. Oomen heeft besloten de serie nieuw leven in te blazen om wat ze ziet in de vriendenkring van haar kinderen, die nu twintigers zijn.

"Daar zie je veel depressies en burn-outs. Het is best een pittige tijd voor ze", zegt ze desgevraagd. Om meer zicht te krijgen op het leven van twintigers anno 2022 zei Oomen in haar aankondiging met tien personen in die leeftijd in gesprek te willen. Geïnteresseerden konden een mail sturen.

Vervolgens ontplofte haar mailbox. "Ik ben compleet omver geblazen door al die reacties", zegt Oomen. "Ik had dit totaal niet verwacht." Het toont volgens de schrijfster dat er behoefte is aan een dergelijk boek en dat veel mensen over de uitdagingen in hun leven willen praten. Oomen: "Ik ben heel blij met al die reacties, het is hartverwarmend".