Blessureleed Spaanse ster Putellas doet Roord beseffen dat ze gezegend is

Een gescheurde kruisband zette deze week een streep door het EK van de Spaanse recordinternational Alèxia Putellas, onlangs uitgeroepen tot beste voetbalster ter wereld. Enkele dagen voor de eerste wedstrijd van Spanje raakte ze geblesseerd. "Een nachtmerrie", zegt Jill Roord vanuit het trainingskamp van Oranje.

"Dan besef je hoe blessed je mag zijn dat je fit bent en dat je lekker mag voetballen", gaat de speelster van VfL Wolfsburg verder.

Met Oranje gaat het wat fitheid betreft de goede kant op. Lieke Martens en Daniëlle van de Donk zijn nog niet zo lang geleden hersteld van blessures en kwamen in actie in de drie voorgaande wedstrijden tegen Engeland, Belarus en Finland. Vivianne Miedema begon niet geheel fit aan de voorbereiding, maar bij haar werd de belasting per wedstrijd opgebouwd naar 85 minuten (én twee doelpunten) tegen Finland.

Belasting gaat omhoog

Putellas is ploeggenoot van Martens bij Barcelona. Haar blessure alleen aan pech toeschrijven, is misschien wat kort door de bocht. Feit is dat de fysieke en mentale belasting in het vrouwenvoetbal de afgelopen jaren flink omhoog is gegaan. Zo was ook het seizoen van Barcelona lang en zwaar.

Op 29 mei nog speelden de vrouwen van Barcelona de finale van de Spaanse beker, de Copa de la Reina, tegen Sporting de Huelva. Vol vreugde tilde Putellas de beker omhoog van de derde trofee van het seizoen, na de Spaanse Supercup en het kampioenschap.