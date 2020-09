Commissie reageert kalm op 'brexit-dreigementen' uit Londen, Parlement bezorgd

De Europese Commissie is niet onder de indruk van de dreigementen uit het Verenigd Koninkrijk over de brexit-onderhandelingen. Vanochtend schreef de Financial Times dat de Britse regering van plan is om met een wetsvoorstel te komen dat belangrijke delen van het eerder afgesloten uittredingsakkoord intrekt.

Voorzitter Von der Leyen zegt dat ze alle vertrouwen heeft dat de Britten zich aan de eerdere afspraken houden. Het gaat dan met name over de grens tussen de Europese Unie en Noord-Ierland. "De afspraken over Noord-Ierland zijn essentieel", zegt Von der Leyen.

Ook onderhandelaar Barnier heeft vertrouwen in de afspraken die eerder zijn gemaakt. Morgen begint een nieuwe ronde van onderhandelingen in Londen.

Betrouwbaarheid

In het Europees Parlement zijn er wel zorgen. Kati Piri (PvdA), de brexit-onderhandelaar namens het Europarlement, vindt dat de Britten een heel gevaarlijke kaart trekken. "Het is normaal dat er in de laatste fase van onderhandelingen hard gespeeld wordt, maar nu staat de betrouwbaarheid van het Verenigd Koninkrijk op het spel."

"Als ze hun handtekening intrekken van een eerder afgesloten akkoord, hoe ga je dan in de toekomst nog überhaupt handelsakkoorden afsluiten?", vraagt ze zich af.

No-deal

Premier Rutte zegt dat hij "de geruchten" ook heeft gehoord en niet weet wat waar is. "Ik kan wel zeggen dat ik in algemene zin vertrouwen heb in Boris Johnson en ervan uitga dat Britten fatsoenlijke mensen zijn die zich aan afspraken houden."

Dat laatste is volgens Rutte ook in het belang van de Britten zelf, omdat de economische schade anders groot kan zijn. Ondertussen moet Nederland zich ook blijven voorbereiden op een no-deal, erkent de premier, die dat een "enorme logistieke operatie" noemt.

Het handelsakkoord waar nu over gesproken wordt, moet voor 31 oktober klaar zijn, omdat het Europees Parlement het anders niet op tijd behandelen. "We hebben tijd nodig, want alleen het handelsdeel beslaat nu al 500 pagina's", zegt brexit-onderhandelaar Piri.

Spelregels

De gesprekken zitten volgens diplomaten muurvast. "We zijn het zelfs niet eens of dit nu de achtste of de negende onderhandelingsronde is", vertelt een nauw bij de onderhandelingen betrokken diplomaat. "Brussel denkt dat we aan de achtste ronde bezig zijn, terwijl Londen het op ronde negen houdt.

"Het belangrijkste verschil van mening gaat over de vraag of de Britten zelf mogen bepalen of bedrijven gesteund mogen worden, terwijl de Europese Unie vindt dat ze daar ook over gaan, omdat in de rest van de EU staatssteun ook verboden is. "Als je toegang wilt hebben tot de interne markt moet je ook de spelregels respecteren", is de stelling van het onderhandelingsteam onder leiding van Barnier.

Verder is de verdeling van de visgronden een groot probleem. Het Verenigd Koninkrijk wil de Britse vis zelf vangen en ook bepalen hoeveel vis er mag worden gevangen.