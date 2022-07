Kamer staakt debat klokkenluidersaffaire NPO, wil eerst onderzoeksresultaten

De Tweede Kamer is uiterst kritisch op een bericht dat een topambtenaar van het ministerie van OCW een klokkenluider over misstanden bij de NPO in de kou heeft gezet. De Kamer stopte een debat over de gang van zaken vandaag omdat er op te veel vragen nog geen antwoorden zijn.

De auditdienst van het Rijk (ADR) doet nog onderzoek naar de kwestie. Daardoor heeft een debat vandaag verder niet veel zin meer, concluderen de meeste partijen.

BNR Nieuwsradio meldde een maand geleden dat de klokkenluider in 2020 bij Tweede Kamerleden El-Yassini (VVD) en Van der Molen (CDA) met informatie kwam over het omzeilen van het salarisplafond voor presentatoren bij de publieke omroep. De Kamerleden zochten contact over deze zaak met toenmalig minister Slob, die de klokkenluider verwees naar de hoogste ambtenaar op het ministerie van OCW: Marjan Hammersma. Met Hammersma voerde de klokkenluider een vertrouwelijk gesprek. Na het gesprek hoorde de klokkenluider niets meer over de kwestie, aldus BNR.

Kamerleden nemen de kwestie hoog op en willen opheldering over de gang van zaken. Ook maken zij zich grote zorgen over mogelijke belangenverstrengeling tussen overheid en publieke omroep na berichten dat voormalig omroepbestuurder Rijxman naliet een privérelatie met de hoogste ambtenaar van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te melden.

Vandaag kwam daar het bericht bij dat Rijxman een privéreis met oudstaatssecretaris Dekker maakte. Hij was destijds als staatssecretaris verantwoordelijk voor de financiering van het omroepbestel dat Rijxman bestuurde.

Het Commissariaat voor de Media maakte vandaag bekend een breed onderzoek in te stellen naar "de processen bij de NPO die belangenverstrengeling moeten voorkomen", naar aanleiding van "signalen in de afgelopen periode".

'Netwerkcorruptie'

Minister Dijkgraaf benadrukte in het debat dat er nog veel informatie ontbreekt. "Er liggen twee vragen voor: de vraag is of er procedures zijn geweest die hadden moeten worden gevolgd, en of die dan ook zijn gevolgd."

PVV-Kamerlid Bosman denkt ook zonder de antwoorden op die vragen dat er hier sprake is van "netwerkcorruptie". Van Haga van de Groep Van Haga vraagt zich af hoe onafhankelijk het onderzoek van de Auditdienst is. Hij noemt het onderzoek een 'wij van WC eend'-onderzoek.

Maar omdat er nog geen resultaten van het onderzoek zijn, besluit een meerderheid van de partijen het debat uiteindelijk toch te staken.

VVD'er Van Strien is wel blij dat er toch een stuk van het debat is gevoerd vandaag. "Om aan de klokkenluiders van Nederland te laten zien dat we het belangrijk vinden."

Het nieuwe debat zal na de zomer plaatsvinden, de verwachting is dat het Auditrapport deze zomer komt.