Chemiebedrijf DuPont aansprakelijk voor schade oud-werknemers lycra-fabriek

Vakbond FNV spande namens vijftien oud-medewerkers een zaak aan tegen DuPont. Ze werkten in een fabriek van het chemiebedrijf in Dordrecht waar tussen 1964 en 2004 lycra-vezels geproduceerd werden. De vrouwen denken dat ze miskramen of doodgeboren kinderen hebben gekregen doordat ze moesten werken met het oplosmiddel DMAc.

Chemiebedrijf DuPont is aansprakelijk voor de schade die oud-werknemers hebben opgelopen doordat zij tijdens hun werk in een lycra-fabriek zijn blootgesteld aan gevaarlijke concentraties van het oplosmiddel DMAc. Dat heeft de kantonrechter vandaag in een tussenvonnis uitgesproken.

DMAc (dimethylaceetamide) is een kleurloos oplosmiddel dat bij de productie van lycra-garen wordt gebruikt. Van lycra worden onder meer kousen en panty's gemaakt. Begin jaren 60 waren er al aanwijzingen dat DMAc gevaarlijk kan zijn voor het ongeboren kind en in later onderzoek is dat vaak bevestigd.

Volgens de rechter heeft DuPont weliswaar veel gedaan om zijn werknemers bij het werk in de fabriek te beschermen, maar is het bedrijf op een paar punten tekortgeschoten, meldt de lokale omroep RTV Dordrecht. Zo heeft DuPont volgens de rechtbank te weinig gedaan om de hoeveelheid DMAc in de lucht te beperken.

Ook had het huidcontact met de lycra-garen volgens de rechtbank voorkomen moeten worden omdat daarin nog DMAc aanwezig was. Verder had het chemiebedrijf zijn medewerkers beter moeten informeren over de gevaren van de DMAc, oordeelt de rechtbank.

'Eindelijk erkenning voor het leed'

Het vonnis is een tussenstap. Oud-medewerkers zullen nog wel moeten bewijzen dat de schade die zij hebben opgelopen een gevolg is van de blootstelling aan het oplosmiddel tijdens hun werk in de fabriek. De rechtbank heeft ook nog geen uitspraak gedaan over een schadevergoeding. Het gaat om vele tonnen die geëist worden, meldt de regionale omroep Rijnmond.

Vakbond FNV, die de werknemers vertegenwoordigt, noemt het een fantastische overwinning. "Eindelijk erkenning voor het leed dat de vrouwen is aangedaan", schrijft vicevoorzitter Kitty de Jong. "Het is een belangrijke uitspraak over de grenswaarden waar DuPont zich niet aan hield."