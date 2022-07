'Agent betrokken bij schietincident trekker Heerenveen ondergedoken'

Een agent die dinsdagavond betrokken was bij het schietincident bij het boerenprotest in Heerenveen, is naar een onderduikadres gebracht, schrijft Dagblad van het Noorden. Zijn huis wordt beveiligd.

De politie en het Openbaar Ministerie willen niets over de zaak kwijt. Wel laten ze weten dat ze berichten onderzoeken die gaan over mogelijke bedreigingen van de betrokken agenten.

De agenten en hun gezinnen zijn sinds het politieoptreden dinsdagavond op verschillende manieren lastiggevallen door actievoerders, zegt een woordvoerder van politievakbond ACP. Zo is mogelijk sprake geweest van brandstichting in de tuin van een van de agenten, zegt hij.

De politie Noord-Nederland wil niet ingaan op berichten over brandstichting. Of dit klopt, wordt nog uitgezocht. Het Openbaar Ministerie zegt niet bekend te zijn met een dergelijk incident.