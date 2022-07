'Agro-industrie moet miljarden meebetalen aan stikstofcrisis'

Eén van de invloedrijke spelers in de agro-industrie is de Rabobank, de grootste financier van de landbouwsector. In 2021 groeide de Food & Agri-portefeuille van deze bank verder, staat in het jaarverslag van de bank. Er is voor 35,7 miljard euro aan (netto) leningen verstrekt aan de Nederlandse landbouw- en voedselsector.

Vier weken geleden publiceerde minister Christianne van der Wal een omstreden kaart . Daar is op te zien dat in gebieden die bij kwetsbare natuur liggen - de Natura 2000-gebieden - een stikstofreductie tussen de 70 en 95 procent moet plaatsvinden. De provincies moeten nu invulling gaan geven aan deze doelen van het kabinet.

Het kabinet trekt 24,3 miljard euro uit voor maatregelen die de stikstofuitstoot drastisch moeten terugdringen. Het landelijke doel is een vermindering van 50 procent stikstofuitstoot in 2030.

Een andere grote speler in de agro-industrie is diervoerfabrikant Agrifirm. Het bedrijf zegt al voldoende mee te betalen aan de transitie. "Agrifirm is een coöperatie met tienduizend boerenleden. Wij betalen de winst die we maken uit aan de boeren. Dus als er nou één bedrijf is dat al volledig meebetaalt aan oplossingen, is het Agrifirm wel", zegt de CEO Dick Hordijk.

Toch steunt Agrifirm, net als andere diervoerbedrijven, het boerenprotest. Hordijk trekt wel een duidelijke lijn: "Ik begrijp de onderliggende emotie. Maar er zijn grenzen. Alles wat met intimidatie en geweldpleging te maken heeft, veroordeel ik."

Maar vooral de zorgen om de omzet en de winstgevendheid van het bedrijf, zijn voor Agrifirm reden om het protest te steunen. Zoals in Stroe twee weken geleden. Het bedrijf stond met een grote tankwagen op het terrein en ondersteunde de manifestatie financieel.

Strategieën

De lobby van de agro-industrie is zeer invloedrijk, in Den Haag én in Brussel, zegt Jeroen Candel, bestuurskundige aan de Wageningen Universiteit. "Er zijn partijen die de stikstofdoelen omarmen, maar er zijn ook bedrijven die de transitie willen vertragen. Omdat ze vooral verdienen aan het huidige systeem."

Die lobby heeft ook invloed op het publieke debat. Candel: "Een recente studie laat zien dat de agro-industrie strategieën gebruikt die we kennen van de tabaksindustrie: ze brengen zoveel mogelijk desinformatie om twijfel te zaaien. Dat zien we nu in het Nederlandse landbouwdebat gebeuren." Het gaat dan met name om twijfel zaaien of het wetenschappelijk onderzoek naar schadelijke effecten niet onderschrijven.