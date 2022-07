Pogacar laat zien wie de beste is en verovert gele trui na zege in langste Touretappe

Tadej Pogacar heeft maar weer eens laten zien wie de meeste aanspraak maakt op de Tourzege van dit jaar. De Sloveense titelverdediger won de zesde en langste etappe van de Tour de France en veroverde daarmee de gele trui. Pogacar was na de langste etappe van deze Tour oppermachtig in de eindsprint bergop in Longwy en ging lachend over de finish, voor Michael Matthews en David Gaudu. De rit van net geen 220 kilometer van het Belgische Binche naar Longwy werd lange tijd gekleurd door de gele trui van Wout van Aert, die hele dag in de aanval was, maar het niet redde en in stijl afscheid nam van de leiderstrui.

Klassement na etappe zes - NOS

Van Aert was de hele dag actief, maar zag eerst een groepje vertrekken met Taco van der Hoorn, die na zijn betreurde tweede plek van woensdag slechts drie uur had geslapen. Het trio Van der Hoorn, Benoît Cosnefroy en Toms Skujins wist er echter niet de vlucht van de dag van te maken. Moordend tempo Na een nieuwe mislukte poging van een grotere groep was het de beurt aan de hyperactieve Van Aert. De geletruidrager ging ervandoor met Quinn Simmons en Jakob Fuglsang en wist een gat van maximaal een minuut of vier te slaan. En dat ging in een moordend tempo: de eerste twee uur werd er geen gemiddelde snelheid gereden van net geen 51 kilometer per uur.

Wout van Aert - Reuters

Langzaam maar zeker begon de voorsprong terug te lopen en Fuglsang liet zich ruim zestig kilometer voor de finish terugzakken. Even later kon Simmons het tempo van de Belg ook niet meer volgen. Van Aert probeerde het nog een tijdje in zijn eentje, maar het razende peloton was onverbiddelijk en slokte de gele trui tien kilometer voor de finish op. In de laatste kilometers moest er flink worden geklommen, met onder meer een muur van 800 meter à 12,3 procent. Op de 1,6 kilometer lange slotklim ging bij de een na de ander het licht uit. Dat was niet het geval bij tweevoudig Tourwinnaar Pogacar, die op het steilste stuk nog eens gas gaf en Matthews en Gaudu twee fietslengten voorbleef.