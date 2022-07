Celstraffen voor doodsteken 17-jarige Akshay in Rotterdam

Een 21-jarige man uit Zoetermeer is veroordeeld voor de dood van de 17-jarige Akshay uit Rotterdam. De moeder van de jongen raakte bij de aanval zwaargewond. Brandon R. kreeg vijf jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd. Een 17-jarige jongen is veroordeeld tot twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs en een derde verdachte, van 19, kreeg een celstraf van 360 dagen en jeugd-tbs.

Akshay kwam om het leven bij een steekpartij in zijn slaapkamer, nadat R. en twee vrienden uit Zoetermeer de woning waren binnengevallen. Een van de vrienden stak hem achttien keer en Akshay overleed ter plekke. Volgens de rechtbank was de moeder van de jongen het eigenlijke doelwit. Zij werd door een tweede vriend in elkaar geslagen en door Brandon R. met een scheermes in haar onderarm gesneden en op haar hoofd geslagen, maar ze overleefde de aanval.

Nepoverval werd moordplan

Het inmiddels 17-jarige zusje van Akshay had een relatie met R., waartegen haar moeder grote bezwaren had. Het zusje zou hem hebben overgehaald een nepoverval uit te voeren op het huis van het gezin om haar moeder te laten schrikken en had hem daarom de sleutel gegeven.

Ze dacht dat haar broer niet thuis zou zijn op het moment van de overval. Zij is veroordeeld tot 360 dagen jeugddetentie, waarvan vier maanden voorwaardelijk. Ook mag ze twee jaar geen contact opnemen met haar moeder.

Volgens de rechtbank had ze kunnen weten dat er geweld zou worden gebruikt, maar wist ze niet dat haar vriend het plan had opgevat haar moeder te vermoorden.