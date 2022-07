Geen frituurwalm van FC Lutjebroek, maar Olympiakos en PAOK voor oefenend AZ

Er moest uitgeweken worden naar Wenum-Wiesel (gemeente Apeldoorn), een plek die in aanloop naar de wedstrijd geheim werd gehouden. Supporters van PAOK die benieuwd waren naar de verrichtingen van hun ploeg, konden de wedstrijd via de Griekse televisie volgen. Fans van AZ moesten het doen met een livestream.

De Alkmaarders preluderen niet op een nieuw coronaseizoen, waarin zonder publiek wordt gespeeld. Nee, AZ is op trainingskamp in het Gelderse Epe en wilde bij de plaatselijke SV graag tegen het Griekse PAOK oefenen. De burgemeester kon vanwege een tekort aan politieagenten de veiligheid niet garanderen. De angst bestond dat Griekse supporters amok zouden kunnen maken.

AZ-verdediger Pantelis Hatzidiakos, geboren op Rhodos en Grieks international, vindt het jammer dat er geen publiek aanwezig mocht zijn, maar lijkt ook begrip te hebben voor de situatie. "Ik weet dat PAOK ook veel fans in Nederland heeft en sommige supporters zouden vanuit Griekenland kunnen komen."

Hatzidiakos en zijn Griekse teamgenoot Pavlidis zaten ondanks de afwezigheid van supporters niet om aandacht verlegen. De Griekse pers en spelers van PAOK hingen als een zwerm vliegen om de twee AZ'ers. Hatzidiakos: "Ik ken wat jongens van het Griekse elftal".

De centrale verdediger voelt zich "veel beter" dan de vorige twee zomers, omdat-ie nu geen last heeft van blessures. Wel had het hem "lachen" geleken om tegen amateurs te spelen.

Voor trainer Pascal Jansen is het een bewuste keuze om juist niet tegen amateurs te spelen. AZ speelt namelijk op 21 juli al in de voorronde van de Conference League tegen de winnaar van het tweeluik tussen Tre Penne (San Marino) en Tuzla City (Bosnië en Herzegovina). "Je wil dus al vroeg in het seizoen gepaste weerstand hebben. Ook geloof ik niet zo in 13-0 wedstrijden tegen goedwillende amateurs. Dan kunnen we beter trainen."

Tour door de provincie

Wel erkent Jansen het belang van wedstrijden in de regio. Daarom werd de eerste oefenwedstrijd van het seizoen, afgelopen zaterdag tegen PEC Zwolle (3-1), in het nabij Alkmaar gelegen Dirkshorn afgewerkt. Met publiek. Later deze voorbereiding wordt er in het eigen stadion nog tegen het Italiaanse Bologna gespeeld. Jansen: "Als we meer ruimte in de voorbereiding hadden gehad, dan doen we wat meer aan regionale binding."

Dat het oefenprogramma volledig is afgestemd op de Conference League, blijkt uit de trip die na het trainingskamp in Epe wordt gemaakt. AZ speelt zaterdag in het Griekse Piraeus tegen Olympiakos om een "Europese trip" na te bootsen.