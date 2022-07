Nederland leverde 170 miljoen euro aan militaire goederen aan Oekraïne

Nederland heeft tot nu toe voor ruim 172,7 miljoen euro aan militaire goederen aan Oekraïne geleverd. Minister Ollongren van Defensie schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het kabinet zich blijft inspannen voor aanvullende steun. Zoals gebruikelijk doet het kabinet in het openbaar geen gedetailleerde mededelingen over wat er precies is geleverd. De Kamer krijgt die details wel vertrouwelijk te zien.

Ollongren meldt in de brief wel dat Nederland nog eens drie pantserhouwitsers naar Oekraïne stuurt. Ze had dat vorige week al aangekondigd op een NAVO-bijeenkomst. Het totaal aantal pantsershouwitsers dat Nederland aan Oekraïne levert, komt hiermee op acht. Ze gelden als het zwaarste geschut van de Nederlandse Landmacht.

Nederland gaat samen met Duitsland Oekraïense militairen ook weer trainingen verzorgen over het gebruik van de houwitsers. Er wordt nog met een derde land gepraat over mogelijke samenwerking op dit gebied.

Gevolgen voor de 'gereedheid'

In haar brief aan de Kamer schrijft de minister van Defensie dat de effecten van de materiële steun aan Oekraïne op de 'gereedheid' van de Nederlandse strijdkrachten "gezien de huidige omstandigheden acceptabel" zijn. Maar ze voegt eraan toe dat het steeds lastiger wordt om goederen te leveren zonder dat het gevolgen heeft voor de eigen gereedheid en inzet.

Defensie probeert geleverd materieel steeds zo spoedig mogelijk aan te vullen of te vervangen. "Hier is snelheid geboden gezien de toegenomen mondiale vraag, met als gevolg langere levertijden en hogere prijzen", benadrukt Ollongren.