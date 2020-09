Uitgeloot bij studentenvereniging: 'Contact maken voor eerstejaars lastig'

Eerder volgden we Renske, die zich aansloot bij een studentenvereniging in Eindhoven. "Zie maar eens leuke vrienden te maken als alle colleges online zijn."

Voor studenten die zijn uitgeloot, is het in coronatijd extra moeilijk om houvast te vinden in een nieuwe stad, zegt Jolien Dopmeijer van het Trimbos-instituut. Ze deed onderzoek naar eenzaamheid onder studenten tijdens de 'intelligente lockdown'. "Natuurlijk kunnen uitgelote studenten ook een sociaal netwerk opbouwen zonder dat ze bij een vereniging zitten, maar nu is contacten leggen voor eerstejaars wel extra moeilijk."

"Helaas hebben we veel mensen moeten teleurstellen dit jaar", zegt Yorick van der Heiden, voorzitter van de Landelijke Kamer van Verenigingen, die 48 studentenverenigingen vertegenwoordigt. "Het fenomeen loting is niet nieuw, maar het gebeurt dit jaar wel meer dan voorgaande jaren."

Nora Donders uit Bussum is een van die eerstejaars die zich inschreef bij een vereniging. "Mijn vader was vroeger lid en mijn broer en zus nu ook. Ik wilde die traditie ook meekrijgen." Via de vereniging hoopte ze nieuwe mensen te leren kennen en een kamer in een studentenhuis in Delft te vinden.

Dopmeijer maakt zich zorgen over de gevolgen voor de eerstejaars die net zijn begonnen. "Er is een directe link aangetoond tussen studenten die zich eenzaam voelen en burn-outklachten ervaren", legt ze uit. Uit het onderzoek van Dopmeijer bleek dat ouderejaars die wel een introductieperiode en fysieke colleges volgden zich minder eenzaam voelen dan de eerstejaars die sinds het coronavirus uitbrak, online college moesten volgen.

Ze schreef zich in bij het Delftsch Studenten Corps, maar werd uitgeloot. Er was plek voor 410 studenten en er schreven zich ruim 750 studenten in. "Ik heb zitten huilen, al mijn vriendinnen waren wel ingeloot. Ik had me mega op mijn studententijd verheugd, maar hierdoor raakte ik minder gemotiveerd om in Delft te zijn."

Tijdens de eerste week van haar studie werktuigbouwkunde merkte ze dat contact leggen met studiegenoten lastiger is nu de colleges online worden gegeven. Twee keer in de week heeft ze fysiek college, de rest van de lessen zijn online. Ze verblijft tijdelijk alleen in een Airbnb in Delft. Van eenzaamheid heeft ze nog geen last, maar "een studentenhuis was wel gezelliger geweest", zegt ze.

Inmiddels is Donders wel ingeloot bij de studentenroeivereniging, waar ze zich voor de zekerheid voor inschreef.